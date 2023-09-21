Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü. Malatya'nın Kale ilçesinde rastlanılan ve dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen "argiope lobata" türü herkesi dehşete düşürdü. Uzmanlar 'Argiope Lobata' türü ile ilgili çok şiddetli uyarılar yaparken, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini belirtti. Peki, Argiope Lobata (Loplu Örümcek) nedir? Loplu örümceğin özellikleri neler? Argiope Lobata nerelerde görülür? İşte dünyada çok ender rastlanan zehirli tür ile ilgili tüm detaylar...

Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen 'argiope lobata' türüne rastlandı.Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan 'argiope lobata' türünü yerinde inceledi.Üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken argiop lobata türü örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirterek, böcekte bulunan zehirin 'nörodejeneratif' hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.Loplu örümcekler (Argiope lobata) ağ ören örümcekler ailesinde yer alır.Kendine özgü görünümü ve ağlarıyla bilinen bu örümcek, merak uyandıran özellikleriyle büyüleyici bir canlıdır.Oldukça iri örümceklerdir. Erkekleri 6 mm civarında iken, dişileri erkeklerin yaklaşık dört katı bir uzunluğa (25 mm civarına) erişebilir. Erkeklerin karın kısmı düzdür, dişilerinki ise tırtıklı ve köşelidir. Adlarını, karınlarının kenarlarındaki tırtıklı ve loplu görünümden alırlar. Ağlarını zikzak şeklinde örerler. Genellikle çekirge gibi düz kanatlılarla beslenirler.Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da yaşarlar. Açık ten renginde, sahil kumu tonlarında ya da sarı tonlarında olabilirler.