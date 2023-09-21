  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,87 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü. Malatya'nın Kale ilçesinde rastlanılan ve dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen "argiope lobata" türü herkesi dehşete düşürdü. Uzmanlar 'Argiope Lobata' türü ile ilgili çok şiddetli uyarılar yaparken, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini belirtti. Peki, Argiope Lobata (Loplu Örümcek) nedir? Loplu örümceğin özellikleri neler? Argiope Lobata nerelerde görülür? İşte dünyada çok ender rastlanan zehirli tür ile ilgili tüm detaylar...

Ekleme: 21.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor
Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen 'argiope lobata' türüne rastlandı.

Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan 'argiope lobata' türünü yerinde inceledi.

Üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken argiop lobata türü örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirterek, böcekte bulunan zehirin 'nörodejeneratif' hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Argiope Lobata (Loplu Örümcek) nedir?

Loplu örümcekler (Argiope lobata) ağ ören örümcekler ailesinde yer alır.

Kendine özgü görünümü ve ağlarıyla bilinen bu örümcek, merak uyandıran özellikleriyle büyüleyici bir canlıdır.

Argiope Lobata'nın özellikleri neler?

Oldukça iri örümceklerdir. Erkekleri 6 mm civarında iken, dişileri erkeklerin yaklaşık dört katı bir uzunluğa (25 mm civarına) erişebilir. Erkeklerin karın kısmı düzdür, dişilerinki ise tırtıklı ve köşelidir. Adlarını, karınlarının kenarlarındaki tırtıklı ve loplu görünümden alırlar. Ağlarını zikzak şeklinde örerler. Genellikle çekirge gibi düz kanatlılarla beslenirler.

Argiope Lobata nerelerde görülür?

Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da yaşarlar. Açık ten renginde, sahil kumu tonlarında ya da sarı tonlarında olabilirler.
Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi
Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi: Vatandaşa zehir yediriyorlar!
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
CHP’de bir bakanlık skandalı daha! Gelecek Partili o isim açıkladı: Bizzat Özgür Özel teklif etti!
LGBT lobisine tepkiler büyüyor… Kanadalılar ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın!
Kemal Kılıçdaroğlu kaybedeceğini biliyordu: Görevden aldığı isim açık açık itiraf etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi
Tüm gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında! Anket sonuçları o rakamları işaret etti
BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı
Karabağ tamamen özgür
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti
CHP'de İstanbul krizi! Aday problemi çözülemedi!
Bakan Şimşek atılan adımları ve planı açıkladı: Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm
Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Mansur Yavaş ile Özel Halk Otobüsü esnafı arasında kavga büyüyor! 3 aydır gelir desteği sağlamıyor isyanı!
ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...