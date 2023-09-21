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Binlerce dönüm alanda yetiştirildi: Beyaz altın olarak biliniyor bölgenin umudu olacak

Depremin vurduğu Hatay’da binlerce dönüm araziye ekimi yapılan ve ’beyaz altın’ olarak adlandırılan pamukta hasat başladı. Binlerce dönüm alanda yetiştirilen 'beyaz altın' bölgenin umudu oldu. Depremin izlerini silmeye çalışan çiftçiler gelecekten ümitli olduklarını söyledi.

Ekleme: 21.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Binlerce dönüm alanda yetiştirildi: Beyaz altın olarak biliniyor bölgenin umudu olacak

Asrın felaketinin ağır yaralar açtığı Hatay'da vatandaşlar yaralarını sarmak için üretmeye devam ediyor.

Enkaz kentin bereketli topraklarında binlerce dönüm araziye ekimi yapılan ve 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamukta hasat başladı.

Binlerce dönüm alanda yetiştirilen 'beyaz altın' bölgenin umudu oldu.

Depremzede çiftçiler, rekolteden de memnun.

Binlerce dönüm alanda yetiştirildi: Beyaz altın olarak biliniyor bölgenin umudu olacak

'Ürettiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece, bu günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz”

Çiftçi Ayhan Tanış, rekolteden memnun olduğunu dile getirerek, “Şu an Kırıkhan bölgesindeyiz, Eylül ayıyla birlikte hasat başladı. Yaklaşık 10 gün oldu, rekolte çok şükür iyi bu sene. Umduğumuz gibi güzel. Herkese bol bereketli hasatlar diliyorum. Umudumuzu kaybetmedik, üretime de o şekilde başladık. Ürettiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece bu günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Yaralarımızı sarıyoruz, devletimiz ve halkımız yardımcı oldu. Biz de elimizden geldiğince üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.
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