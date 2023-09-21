Bahçelievler'de kolonu patlayan bina boşaltıldı!
İstanbul Bahçelievler'de panik dolu anlar yaşandı. Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı...
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı. Patlama sonucu 11 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.
Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.
Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.