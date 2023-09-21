Bahçelievler'de E-5'te aydınlatma direğine çıkan şahıs trafiği kilitledi
Aydınlatma direğine çıkan şahıs için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğu oluşurken polis ekiplerinin aydınlatma direğine çıkan kişiyi ikna etmeye çalıştı.
Megakent İstanbul'un en büyük çilelerinden biri de trafik.
Sabahları bir kriz haline gelen trafik, bu kez bambaşka bir olay nedeniyle kilitlendi.
Bahçelievler E-5'te yaşanan olayda, bir kişi aydınlatma direğine çıktı.
Bir şerit trafiğe kapatıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Bir diğer yandan şahsın aydınlatma direğinde durması tehlike oluşturduğu için, Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.
Polisler ikna etmeye çalıştı
Bir süre sonra ise bir şerit trafiğe kapatıldı.
Öte yandan polis ekipleri, aydınlatma direğine çıkan kişiyi ikna etmeye çalıştı.
Sabahları bir kriz haline gelen trafik, bu kez bambaşka bir olay nedeniyle kilitlendi.
Bahçelievler E-5'te yaşanan olayda, bir kişi aydınlatma direğine çıktı.
Bir şerit trafiğe kapatıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Bir diğer yandan şahsın aydınlatma direğinde durması tehlike oluşturduğu için, Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.
Polisler ikna etmeye çalıştı
Bir süre sonra ise bir şerit trafiğe kapatıldı.
Öte yandan polis ekipleri, aydınlatma direğine çıkan kişiyi ikna etmeye çalıştı.