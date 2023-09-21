Bahçelievler'de E-5'te aydınlatma direğine çıkan şahıs trafiği kilitledi

Megakent İstanbul'un en büyük çilelerinden biri de trafik.Sabahları bir kriz haline gelen trafik, bu kez bambaşka bir olay nedeniyle kilitlendi.Bahçelievler E-5'te yaşanan olayda, bir kişi aydınlatma direğine çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.Bir diğer yandan şahsın aydınlatma direğinde durması tehlike oluşturduğu için, Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.Bir süre sonra ise bir şerit trafiğe kapatıldı.Öte yandan polis ekipleri, aydınlatma direğine çıkan kişiyi ikna etmeye çalıştı.