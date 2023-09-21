Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın!

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmaları sürüyor.

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.Valilikten yapılan açıklamada, 'Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır.Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir' denildi.