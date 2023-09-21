Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi: Vatandaşa zehir yediriyorlar!

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda önce rüşvet ardından bakteri skandalı patladı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ortaya çıkardığı skandalda, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklere rope bakterisine ulaşıldı. Vatandaş sağlığının hiçe sayıldığı skandal, laboratuvara gönderilen ekmeklerde yapılan incelemeyle kanıtlandı.Analiz yapılan ekmeklerde bakteri değeri normalinden 100 kat fazla çıkarken Halk Ekmek Fabrikası ve CHP yönetimi tarafından rapor yalanlanmaya çalışıldı.Ancak Mamak'ta bir vatandaşın aldığı ekmekte cam çıkması bardağı taşırdı. Ekmekten çıkan camın görüntüsünü sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ı etiketleyerek paylaşan vatandaş, Yavaş'ı göreve çağırdı. Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmezken CHP'li ABB Başkanı Yavaş'ın olaylara sessiz kalması tepkilere yol açtı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı 'Ekmek değil zehir yediriyorlar' diyerek Yavaş'a ve Halk Ekmek yönetimine eleştiri yağdırdı.Mansur Yavaş ve Halk Ekmek yönetimine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları şu paylaşımları yaptı:AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk sağlığını hiçe sayıp, hemşerilerimizi tehlikeye atarak, uygunsuz koşullarda Halk Ekmek Fabrikası'nda ürettikleri ekmeğin bakterili çıkması büyük bir skandaldır. Yapılan analizlere göre Halk Ekmek Fabrikası'nda Ekmek Değil Zehir üretilmektedir. Başkentimiz, Ankaramıza reva görülen bu skandal kabul edilemez.' İfadelerini kullandı.AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 'İnanılır gibi değil! Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmeklerin halkın sağlığını etkileyecek boyutlarda bakterili çıkmış olduğunu 'EKMEK DEĞİL ZEHİR ' diyerek günlerdir belgeleri ile anlatan İl Başkanımız Hakan Han Özcan'a cevap vermek şöyle dursun sessizliğe gömülen aylarca cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak il il dolaşan ve Ankara'yı yalnızlığa terk eden Mansur Yavaş'tan bir açıklama bekliyor Ankaralılar. Sayısız vaatlerle başkan seçilen ve konuşmamak dışında hiçbir hizmeti olmayan bu zatı Ankaralı hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz. Başkentimiz böyle bir duyarsızlığı hak etmiyor' dedi.Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 'Analiz raporuna rağmen inkâr etmek yerine vatandaşlarımıza ekmek değil zehir yedirenlerden hesap sormanız gerekmiyor mu? Halk Ekmeğe de yazık ettiniz' vurgusunu yaptı.Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz da, 'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu Ağaçtaki Yapraklar alkışlıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'ı Ekmekteki Bakteriler alkışlıyor. Derman belediyeciliği diyenler Ankara'ya ve İstanbul'a dert olmaya devam ediyor.. Fıkra bu kadar… Ekmek değil zehir' ifadelerini kullandı.Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, 'Format atılması lazım. Yavaş yavaş ekmeğimize kadar girdi zehirler, bakteriler... Ankaralının hakkı bu değil. Sofralara konan ekmek olmalı, zehir değil.' şeklinde paylaşımda bulundu.Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminde gelinen acı tablo. Hemşerilerimize reva görülen maalesef ekmek değil zehir' vurgusu yaptı.Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik de, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk sağlığını hiçe sayıp, halkımızı tehlikeye atarak, uygunsuz koşullarda Halk Ekmek Fabrikası'nda ürettikleri ekmeğin bakterili çıkması büyük bir skandaldır.' diyerek tepki gösterdi.Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, 'AK Parti döneminde insanlar sağlıklı, ucuz ve kaliteli ekmek yerken CHP yönetiminde insanlara ekmek değil zehir yediriyorlar' dedi.Malik Sarıyıldız isimli bir vatandaş ise, 'Yazıklar olsun halkın sağlığını nasıl düşünmezler. Önce bakteri şimdi de cam. İnsanların ekmeği ile oynamayın.' dedi.Soner Cinkaya, 'Ekmek değil zehir. Allah'ın nimetine zehir karıştırmak nasıl bir insanlıktır. Allah bunları ıslah etsin' diyerek tepki gösterdi.' şeklinde paylaşım yaptı.Murat Şen isimli bir başka vatandaş ise, 'AK Partili belediye de bu rapor çıksaydı Moritanya da bile duyulmuştu. Akıllarla ziyan bir rezalet dahası cinayetten ne farkı var. Bu olay sıradan bir haber diye geçiştirilemez.' dedi.Musa Algan, 'Halkın sağlığıyla oynamayın Sayın Mansur Yavaş. Ankara halkı sizi Ankaralı olmanız hasebiyle seçti Ankaralıları zehirlemeyin seçimlerde oy istemeyin.' diyerek tepki gösterdi.Fatih Çakır da, 'Ben yıllardır alıyordum eski kalitesi kalmadığı için bırakmıştım böylece tescillenmiş oldu.' dedi.