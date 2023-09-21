Ankara'da gaybubet evi operasyonu: 13 kişi yakalandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kamu görevinden ihraç edilmiş FETÖ/PDY mensubu 16 şüpheli, sanık ve hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sık sık ev değiştirerek ‘gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen kamu görevinden ihraç edilmiş FETÖ/PDY mensubu 16 şüpheli, sanık ve hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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