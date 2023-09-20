Şanlıurfa'da terör operasyonu: 55 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi huzur operasyonu kapsamında ekipleri 16 Ağustos-16 Eylül tarihleri aralığında terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. PKK/KCK- PYD/YPG yönelik yapılan 11 operasyonda içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle yapılan 15 operasyon neticesinde 34 şahıs gözaltına alındı. FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Mücadelede kapsamında düzenlenen 2 operasyondan 2 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca terörizm ile mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütüne düzenlen operasyon 2 şahıs gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir ay içinde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 55 şahıs gözaltına alındı.