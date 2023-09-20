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Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Borsa İstanbul güne yüzde 0,65 oranında yükselişle 7834 puandan başladı.

Ekleme: 20.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul yükselişle açıldıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,90 puan artışla ve yüzde 0,65 değer kazanarak 7.834,91 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 7.784,01 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed'in faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın yapacağı açıklamalarda Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.


Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bugün yurt içinde, yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise İngiltere'de perakende ve konut fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed faiz kararı ve Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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