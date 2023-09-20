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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme
Ekleme: 20.09.2023 - 22:28 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.

GÖNÜLDEN DESTEĞİ BİR KEZ DAHA YİNELEDİ

Başkan Erdoğan, Aliyev'e, Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu
Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme
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