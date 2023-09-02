Marmaris’te orman yangını!

Marmaris’te Karacahisar bölgesi Gökova körfezine bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda, yıldırım kaynaklı yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale için sevk edildi.

Marmaris'te Karacahisar bölgesi Gökova körfezine bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda, yıldırım kaynaklı yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale için sevk edildi. Yağışın etkili olduğu ve karadan ulaşımın zor olduğu bölgede söndürme çalışmalarında, 5 helikopter ve 3 uçak havadan müdahale ediyor. Karadan 10 arazöz ve 5 su tankeri gönderildi.