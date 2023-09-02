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Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale başlattı

Mudanya ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale için itfaiye ekipleri harekete geçti. Yükselen dumanlar, kentin farklı noktalarından da görüldü.

Ekleme: 2.09.2023 - 18:16 Güncelleme: 2.09.2023 - 18:16 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale başlattıTürkiye'deki orman yangınları endişelendirmeye devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Ekipler mücadele verdi

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere müdahale etmek için bütün ekipler seferber oldu.

Dumanlar farklı noktalardan da fark edildi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye havadan da helikopter destek verdi. Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü.

Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale başlattı
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