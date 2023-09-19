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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 7.696,77 puandan başladı.

Ekleme: 19.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,41 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,18 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 7.680,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine ilişkin herhangi bir işaret görmediğini ifade ederek, Kongre'nin hükümeti ayakta tutacak yasaları geçirmekte zorluk yaşamasının ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski taşıdığını kaydetti.

Ayrıca, bugün Türk ekonomi yönetimi, ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Global Yatırımcılar Konferansı'na katılarak, ABD iş dünyasının üyeleriyle bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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