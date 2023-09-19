Bakan Güler'den 'Gaziler Günü' paylaşımı

Bakan Güler mesajında şu ifadeleri kullandı; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Gaziler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı: Kahraman Gazilerimiz, Gazilerimizin Fedakâr Aileleri, Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,Bugün; vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan, vatana adanmışlık ve yiğitliğin abideleşen sembolü kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür.Bugün aynı zamanda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazi”lik ünvanı ve “Mareşal” rütbesi verilişinin de 102'nci yıl dönümüdür.Bu anlamlı gün vesileyle, her karışı şehit ve gazi kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,