Viranşehir’de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Viranşehir-Şanlıurfa Karayolu Eyyüpnebi kavşağında sabah saatlerinde seyir halinde ilerleyen iki araç Eyüp Nebi Kavşağında çarpıştı. Çarpışan araçları gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 6 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bir kadın hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan birinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.