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Starlink uyduları Tunceli'de görüntülendi

Starlink uyduları Tunceli’nin Pülümür ilçesi semalarında görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekleme: 18.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Starlink uyduları Tunceli'de görüntülendi
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere yapılan Starlink uyduları, Türkiye'de birçok bölgeden izlenirken uydular dün akşam saatlerinde Tunceli'nin Pülümür ilçesi semalarında görüntülendi.

Görüntüde tek sıra halinde ilerleyen uydular bir süre sonra yanlarından gecen tek ışık sonrası gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Starlink uyduları Tunceli'de görüntülendi

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