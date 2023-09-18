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Beyaz Gazete
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Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu

Yunanistan gözünü çarşamba günü gerçekleşecek olan Erdoğan-Miçotakis görüşmesine dikmiş durumda. Dün basına yaptığı açıklamalarda müzakereler sırasında Türkiye ile tartışmaktan kaçınacağını ifade eden Miçotakis, 'gizli silahımız' diyerek Türkiye'nin Avrupa'ya giden yolunun Yunanistan'dan geçtiğini ve bunu bir koz olarak kullanabileceklerini söyledi. Ancak Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporu sonrası gerçekleştirdiği Avrupa restiyle, Miçotakis'in planına soğuk duş etkisi yarattı.

Ekleme: 18.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 20 Eylül Çarşamba günü New York'ta bir görüşme gerçekleştirecek.

Yunan basını ise söz konusu görüşmeyi değerlendiriyor. Yunan Başbakanı Miçotakis dün yaptığı açıklamalarda gündem maddelerini değerlendirdi.

Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu

Miçotakis, 'Yunanistan Türkiye'ye yönelik stratejisini değiştirmedi. Niyetim Türkiye ile konuşup sorunlarımızın uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesiydi. Aynı fikirde olmadığımızda işler aşırıya kaçmamalı' dedi.

Müzakere masasında ise egemenlik konuları ile Doğu Ege adalarına ilişkin konuların olmadığını açıkça ifade eden Miçotakis hakkında Yunan basını 'Türkiye ile tartışmaya istekli değil' yorumunu yaptı.

Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu

Türkiye-Yunanistan arasındaki tartışma konusunun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahnlığının sınırlandırılması olduğunu ifade eden Miçotakis 'Ulusal egemenlik, Doğu Ege adalarının statüsü ve adalar üzerindeki egemenliğin kullanılmasından kaynaklanan hakları tartışmayacağız' dedi.

Müzakerelerde talep verilmesiyle ilgili soruyu da değerlendiren Miçotakis, iki tarafın da taleplerin yüzde 100 karşılanmayacağını ifade etti.

Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu

Miçotakis'in kafasındaki plan ise bambaşka. Türkiye'nin Batı'ya yaklaşımı ile Avrupa'ya giden yolun Yunanistan'dan geçtiğini düşünen Miçotakis, 'Bu durum Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için elimizde bulunan bir silah. Geçmişten gelen sorunların bir gecede çözülmesini bekleyemez, ancak bazı durumların aşırı söylemlere yol açmasını da istemeyiz' dedi.

Ancak durum pek de Miçotakis'in planı gibi değil. Nitekim Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya resti çekti. ABD'ye gitmeden öönce havalimanında kendisine yöneltilen Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

'Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.'
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