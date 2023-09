Mansur Yavaş Özel Halk Otobüsü esnafına destek vermedi

Göreve gelmeden önce ‘Esnafın yanındayım’ , ‘Ankaralı esnafı destekleyeceğiz’ diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Halk Otobüsü (ÖHO) İşletmecilerini perişan etti. ABB Meclisi Eylül ayı 5’inci toplantısında konuşan ABB Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir tarafından, Yavaş’ın esnafa verilmesi gereken destek için ‘ABB Meclisi’nden borçlanma yetkisi çıkarsa destek veririz yoksa destek veremeyiz’ dediğini ortaya çıkardı.METİN AKDEMİR, “Sayın Belediye Başkanı Sizin Başkanlık makamınız mazeret üretme makamı değil çözüm üretme makamıdır. Hem ‘esnafın yanındayım’ diyeceksiniz hem de Özel Halk Otobüsü (ÖHO) İşletmecilerine kösteki saydıracaksınız. Paranız olduğu halde ‘Meclis bana kredi vermiyor. Bana kredi versinler ben de size destek olayım’ diyeceksiniz. Bu çok yanlış bir algıdır. Her sene bütçe kesi hesabından gelir fazlası veriyorsunuz. Yalan yanlış bilgilerle Özel Halk Otobüsü İşletmecilerini oyalıyorsunuz. Ankara genelinde ve çevre ilçelerinde Özel Halk Otobüsleri hizmet vermektedir. Bu araçların sayısı göreve geldiğiniz gün 870 adet civarındaydı. Ancak bugün 700 Özel Halk Otobüsü çalışıyor. Yetersiz ve düzensiz olarak yapılan destek ödemelerinden dolayı Çamlıdere İlçemizde çalışan Kooperatif sözleşmesini feshetmiş ve çalışmayı bırakmıştır. Bu ilçemizde çalışan 4 adet Özel Halk Otobüsü ve işletmecileri artık çalışmıyor. Evine ekmek götürmüyor. Bu araçların yerine EGO’dan yaklaşık 1 Milyar TL’lik maliyet oluşmuştur. Esnafa ABB bünyesinde yeterli kaynak olmadığı için ödeme yapılamayacağını söylüyorsunuz.” şeklinde konuştu.ABB Meclisi Eylül ayı 5’inci toplatısında söz alan ABB Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, Mansur Yavaş’ın parası olduğu halde, sırf istediği borçlanma yetkisi vermediği için ÖHO İşletmecilerine destek vermediğini ortaya çıkardı.ABB Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, “Sayın Belediye Başkanı Sizin Başkanlık makamınız mazeret üretme makamı değil çözüm üretme makamıdır. Hem ‘esnafın yanındayım’ diyeceksiniz hem de Özel Halk Otobüsü (ÖHO) İşletmecilerine kösteki saydıracaksınız. Paranız olduğu halde ‘Meclis bana kredi vermiyor. Bana kredi versinler ben de size destek olayım’ diyeceksiniz. Bu çok yanlış bir algıdır. Her sene bütçe kesi hesabından gelir fazlası veriyorsunuz. Yalan yanlış bilgilerle Özel Halk Otobüsü İşletmecilerini oyalıyorsunuz. 2019 yılında ABB 704 Milyon 212 Bin TL gelir fazlası vermiş. Tasarruf etmiş yani. 2020 yılında yine 1 Milyar 099 Milyon gelir fazlası vermiş. 2022 yılında da 190 Milyon gelir fazlası vermiş. Buna rağmen de istenilen tüm borçlanma taleplerine olumlu yanıt aldınız. Ancak borçlanma yetkilerinizi layıkıyla kullanmadınız. Sizin Özel Halk Otobüsü İşletmecileri ile ne alıp vermediğiniz var. Ankara genelinde ve çevre ilçelerinde Özel Halk Otobüsleri hizmet vermektedir. Bu araçların sayısı göreve geldiğiniz gün 870 adet civarındaydı. Ancak bugün 700 Özel Halk Otobüsü çalışıyor. Yetersiz ve düzensiz olarak yapılan destek ödemelerinden dolayı Çamlıdere İlçemizde çalışan Kooperatif sözleşmesini feshetmiş ve çalışmayı bırakmıştır. Bu ilçemizde çalışan 4 adet Özel Halk Otobüsü ve işletmecileri artık çalışmıyor. Evine ekmek götürmüyor. Bu araçların yerine EGO’dan yaklaşık 1 Milyar TL’lik maliyet oluşmuştur. Esnafa kanun kapsamında ABB bünyesinde yeterli kaynak olmadığı için ödeme yapılamayacağını söylüyorsunuz.” dedi.EGO Genel Müdürlüğünden komisyona gönderilen yazıya da değinen Akdemir, “Söz konusu yazıyı hayretle ve ibretle okuduk. Yazının ikinci paragrafında ‘bu yetki büyükşehir belediyelerine verilmiştir’ diyor. Yetki ABB’ye verilmedi, ABB meclisine verildi. Sonra da kendi ile çelişip 4244 sayılı yasanın 3’üncü maddesinde büyükşehir belediyelerinin meclisler yetkilidir diyor. Belediye meclisi başkanın üstündedir. ABB Meclisi karar organıdır. Yazıda yok pandemide 600 Milyon para harcandı. EYT’lilere 1 buçuk Milyon para ödendi vs. diyor. Bu konular EGO’yı ne ilgilendiriyor. EGO neden siyasete bulaşıyor. Ben bu dönem kadar hiçbir dönemde bürokratların bu kadar siyasete bulaştığını görmedim. Sayın Başkan göreve gelmeden EYT’yi ben çözeceğim demişti. Bu nasıl bir mantık anlamış değilim. Bu yazıyı kaleme alan kişi nasıl bir insan anlamak mümkün değil. 2020 yılında gerçekleşen gelir 6 Milyar 779 Milyon TL. Giderleri 5 Milyar 679 Milyon. Gelir fazlası 1 Milyar 099 Milyon. Hani paranız yoktu. ‘Bize kredi versinler, biz esnafa destek olalım’ diyen bir insan madem öyle borçlanma yetkisini niye meclise getirmedi. Bu samimiyetsizliktir.” ifadelerini kullandı.