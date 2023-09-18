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İzmir'de DEAŞ operasyonu: Patlayıcı ve silah ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bornova’daki mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre Jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vida ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Ekleme: 18.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de DEAŞ operasyonu: Patlayıcı ve silah ele geçirildiİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bornova'daki mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre Jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vida ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEAŞ örgüt üyelerinin eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. DEAŞ örgüt üyeleri tarafından gömülen silah, mühimmat, bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunması ve devamında şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis Arama Kurtarma (PAK), Polis Özel Harekat (PÖH) Bomba İmha, Olay Yeri İnceleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova'da yerleşim yerlerinden uzaktaki bir arazide arama yapıldı.

BOMBA MALZEMELERİ MAĞARADAN ÇIKTI!

Ekipler, Bornova'daki mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre Jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vida ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden çalışmalarda örgüt üyesi 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen 10 örgüt üyesinden 5'i tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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