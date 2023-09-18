İzmir Buca'da orman yangını çıktı!

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanad çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeye bir nedenle orman yangını çıktı.İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.