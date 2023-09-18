Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’na bariyer çekti: Kongre salonuna gidişini engelledi!

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş başladı. Koltuk kavgası 'baba ile oğulun' arasını fena açtı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yaptığı 3 ziyarete de İmamoğlu'nu çağırmadı. Kriz, fondaş TELE1 için düzenlenen dayanışma gecesinde açığa çıktı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun programın düzenleneceği salona ulaşmasını sağlayan kestirme yolu kapattırdı, güvenlikleri de kaldırdı. CHP Genel Başkanı dakikalarca trafikte kaldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizi tırmandı…



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye kalktı. Ancak planları tutmadı. Genel Başkanlık hayali yarım kalan İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası iyice açıldı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a yaptığı 3 ziyarette de Ekrem İmamoğlu'nu davet etmemesi, yaşanan krizin kanıtıydı… Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ve CHP'de değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'den yana tavır aldı.



İkili arasındaki soğuk savaş, fondaş TELE1 için düzenlenen dayanışma gecesinde açığa çıktı…



Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun programın düzenleneceği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ulaşımını zorlaştırmak için Hilton Otel ile Harbiye Orduevi arasında bulunan demir kapıyı kapattırdı.



Güvelikleri çektirtti, demir kapının önüne de bir araba koyulması talimatı yolladı.



Hilton'da kalan Kemal Kılıçdaroğlu, kaldığı otelin hemen yanında bulunan kestirme yolu kapalı olduğu için kullanamadı. Nişantaşı'ndan dolaşmak zorunda kaldı… Programa 25 dakikada anca ulaştı…



Kılıçdaroğlu'da, Harbiye'den Nişantaşı'na, Nişantaşı'ndan Abdi İpekçi Caddesi'ne oradan da itfaiyenin önünden Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ulaşım sağlamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.