Bodrum'da yine isale hattı patladı

Turizm kenti Bodrum'da yıllardır süren altyapı eksikliği Bodrumluların kaderi haline geldi.Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Bodrum'da, temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.Suya ulaşmada sorunların yaşandığı Bodrum'da sık sık yaşanan sıkıntılardan biri de 'ana isale hattı patlamaları'...Son olarak Bodrum'da sabah saatlerinde, Bitez Atatürk Bulvarı üzerindeki ana isale hattında yine patlama yaşandı.Yolda dev çukurun oluştuğu patlama sonrası cadde göle döndü, cadde kenarındaki işletmeleri su bastı, park halindeki bir motosiklet ve otomobil zarar gördü.Patlama haberi ile uyanan işletme sahipleri ve çalışanları, bölgeye gelerek iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.Hatta giden su, MUSKİ tarafından kesildi. Yol trafiğe kapatılırken onarım çalışmasına başlandı.Bölgede işletmesi bulunan Naile Zırıh, bu patlamalardan bıktıklarını ifade ederek şöyle dedi:“Sabah yatakta yatıyorduk, benim elemanlarım erken geliyorlar. Allah'tan ki çocukların geliş saatine denk gelmemiş. Demirler yamulmuş. Asfalt parçaları elemanların üzerine gelse can kaybı yaşanacak. Yine şükrediyoruz ama illa birinin ölmesi mi lazım. Biz de bıktık. Herkese çıktık, her kapıyı çaldık. Duymuyorlar, görmüyorlar. Bu milli servet, milli servete, devlete, millete yük. Yazıktır, günahtır. İnsanlar asfalt döküp atmaya yetişemiyor. Geçen hafta patladı. Bir haftada üç kez yol patlar mı? Ekipler bugün asfalt atacaklardı, yine patladı. Hiçbir şekilde kimseye şikayette bulunmadık, dava açmadık. Ama artık biz geçmiş olsun denilmesinden de şikayetinden de bıktık.”