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ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum

ABD'de bir anne, çocuğunun sınıfında asılı olan LGBT bayrağını çöpe attı. Öğretmenin duruma tepki göstermesi üzerine ise "Bunun yeri çöp. Ben oğlumu bir adam olması için yetiştiriyorum. Bunu yapmaya hakkınız yok" sözlerine yer verdi. Söz konusu video sosyal medyada viral oldu.

ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum
Ekleme: 18.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum
ABD'de çekilen bir video sosyal medyada viral oldu. Bir anne, oğlunun olduğu sınıfa girerek duvarda asılı olan LGBT bayrağını alarak çöpe attı.

ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum

Kadının tepkisi karşısında 'Hey, bekle! Ne yapıyorsun?' diyen öğretmene kadın 'Bekleyemem. Ben bunun için vergi ödemiyorum' diye çıkıştı.

ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum

Bayrağı çöpe atan anne öğretmene sert bir şekilde 'Bu niçin öğrencilerin bir kısmının önünde ve niçin bu duruma destek çıkıyorsunuz?' diye sordu.

Öğretmenin 'Bu dersin bir parçası' demesi üzerine ise anne 'Bu hiçbir şeyin bir parçası değil' dedi.

'Biz size tarih gibi gerekli şeylerin öğretilmesi için ödeme yapıyoruz' diyen kızgın anneye öğretmen 'Burası bir devlet okulu, o nedenle çık dışarı' diyerek tepki gösterdi.

ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum

Ardından öğretmen bayrağı çöpten çıkarmaya çalıştı, ancak anne buna izin vermeyerek 'Bunun yeri çöp' deyince öğretmen 'Hayır senin çöpe girmen gerek' diyerek anneye tepki gösterdi.

Bunun üzerine ise anne 'Ben oğlumu bir adam olması için yetiştiriyorum. Senin bu bayrağı buraya asmanı istemiyorum' dedi.

ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum

Öğretmenin güvenliği çağırmasının üzerine ise anne 'Burada oturup senin bu tarz şeyler öğretmeni engelleyeceğim. Git tarih öğret lütfen' sözlerine yer verdi. Oğlunun olaya müdahale etmeye çalışması üzerine ise kadın 'Oğlum başarısız ise bu senin suçun çünkü sen ABD bayrağının üstüne bunu asmışsın' diyerek tepkilerine devam etti.

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