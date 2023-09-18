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Beyaz Gazete
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ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu

ABD New York'ta adeta bir Türkiye rüzgarı estiren Başkan Erdoğan'ın dün Tesla'nın kurucusu milyoner Elon Musk ile yaptığı görüşme dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası kuruluşlar Başkan Erdoğan'ın Musk'a yaptığı 7. fabrika çağrısını manşetine taşıdı.

Ekleme: 18.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Türkevin'de SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti.

TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

Erdoğan, görüşmeye Elon Musk'ın yanında katılan oğlu 'AE A-XII'e top hediye ederken Musk'a ise 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını hediye etti.

Başkan Erdoğan'ın Musk'a yaptığı talep dünyanın da gündemine düştü. Reuters haber ajansı gelişmeyi 'Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi' sözleriyle duyurdu. Musk'ın 7. fabrika için Türkiye'nin en önemli adaylar arasında olduğunu belirttiğine dair de not düşüldü.

Hindistan gazetesi olan Deccan Herald da gelişmeyi manşetine taşıyan gazeteler arasında oldu. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın ABD'deki konuşması sırasında Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdiğinden de bahsedildi.

ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu

Market Screener de Başkan Erdoğan'ın Musk'a olan talebini dile getirdi. Aynı zamanda gazete Tesla'nın gelişen hisselerini de ele aldı.

Al Arabiya News Başkan Erdoğan'ın isteğini 'Yedinci fabrikanın Türkiye'de kurulmasını istedi' sözleriyle duyurdu.

ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu

Teknoloji haberleri yapan Gadget Tendency ise konuyla ilgili 'Elon Musk ve Tayyip Erdoğan, Türkiye'de Tesla fabrikasının inşasını görüştü' başlığını attı.

Yunan medyası da gelişmeye geniş yer verdi. Skai Başkan Erdoğan'ın talebinden bahsederek ayrıca kendisinin Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet ettiğini de söyledi.

ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu

In.gr ise görüşme sonrası Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Haberde Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin başarıları hakkında Musk'a bilgi verdiğine vurgu yapıldı.

ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu

Pro News da dün buluşan Erdoğan-Musk görüşmesinin ayrıntılarına ve Başkan Erdoğan'ın talebine yer verdi.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yıl sonuna kadar yeni bir fabrika için yer seçeceğini belirtmişti. Nitekim Tesla hisseleri bu yıl şu ana kadar yüzde 123 arttı ve şirket cumartesi günü beş milyonuncu otomobilini ürettiğini açıkladı.
ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu
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