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4 ilde peş peşe FETÖ gözaltıları

Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı telefonlardan ve hatlardan arandığı tespit edilen 10 kişiyi belirlendi, operasyon başladı.

Ekleme: 18.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
4 ilde peş peşe FETÖ gözaltılarıAnkara merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve aralarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı telefonlardan ve hatlardan arandığı tespit edilen 10 kişiyi belirledi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.


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