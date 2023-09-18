4 ilde peş peşe FETÖ gözaltıları

Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve aralarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı telefonlardan ve hatlardan arandığı tespit edilen 10 kişiyi belirledi.Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.