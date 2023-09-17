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Antalya'da orman yangını çıktı

Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını çıktı
Ekleme: 17.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'nın yeniden alevlere teslim...

Yaz dönemini alevlerin pencesinde geçiren Antalya'nın Alanya ilçesinde, Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgar alevleri yaydı

Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

10 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor

Bölgede yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülürken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yangına müdahale eden ekiplerin sayısını paylaştı.

Bakan Yumaklı, "Antalya, Alanya'daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi OTAĞ keşif uçağıyla havadan inceledi.

Bakan Yumaklı'ya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.

"Şu ana kadar 13 ev boşaltıldı"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Orman Genel Müdürlüğümüzün, belediyelerimizin ekipleri seferber olmuş durumda. Şu ana kadar 13 ev boşaltıldı. Herhangi bir can kaybımız yok Allah'a şükür. Vatandaşlarımızı evlerden tahliye ettik. Ekiplerimiz şu anda çalışıyorlar.

Şu anda içinde bulunduğumuz alanda rüzgar yok ama 100 metre aşağıya veya yukarı gidildiğinde rüzgar dalgalanıyor. Rüzgarın dalgalanmasına göre ekipler değişiyor. Bütün ekiplerimizle müdahale devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya bir risk başvurusu gelmedi. Şu anda karadan, havadan çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Yanan evler var

Akköprü Mahallesi'nde yanan evin gelininin evi olduğunu söyleyen Dulkadın Akın, "Gelinimin evi yandı. Kurtaracağım diye çırpınmış. Ben köyden geldim. Yakınımızda yanan ev. Gelinim oradaydı. Ateş gelince hemen çıkın demişler" dedi.

Öte yandan bölgede konaklayan arıcılar da kovanlarının zarar görmemesi için bölgeden uzaklaştırılıyor.
Antalya'da orman yangını çıktı
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