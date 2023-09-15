Stres yönetimi için 'Orman Banyosu'

Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız bu sorunun üstesinden gelmek, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmek için hayati öneme sahiptir. Stresten kaçmak mümkün olmayabilir, ancak onu yönetmek ve kontrol altına almak mümkündür. İşte bu nedenle Haver Farma tarafından düzenlenen "Orman Banyosu" etkinliği, stres yönetimi ve bilinçli farkındalık konularında büyük bir adım atıyor.

Haver Farma'nın 2. kez düzenlediği 'Orman Banyosu' etkinliği, doğanın kucağında huzur bulma deneyimini sunuyor. Katılımcılar, Belgrad Ormanı'nın büyüleyici atmosferinde stresi geride bırakarak dinginlik ve içsel dengeyi yeniden yakalıyorlar. Etkinlik, bilinçli farkındalık pratiği yapmak için mükemmel bir alan sunuyor. 'Mindfull Yürüyüş' ile başlayarak katılımcılar, anın tadını çıkarmaya odaklanarak stresten arınma fırsatı buluyorlar.Katılımcılar, ormanın tüm doğallığını kullanarak duyularını yeniden canlandırıyorlar ve bu deneyimi daha derinlemesine yaşama fırsatı buluyorlar. Vagus siniri aktivasyonunu artırmaya yönelik nefes egzersizleri ve beş duyu egzersizleri ile stresi azaltma yolunda adımlar atıyorlar. Etkinlik, elektronik cihazların yoğun olarak kullanıldığı günlerde, katılımcılara üzerlerinde biriken statik elektriği atma ve teknolojiden uzaklaşma fırsatı sunuyor ve doğanın enerjisini hissetme deneyimi yaşanıyor.İlker Çağlayan'ın rehberliğinde katılımcılara sunulan etkinlik, zihinsel dengeyi sağlama ve stresi yönetme konularında ışık tutuyor. Zihnimizin kölesi olmak yerine zihnimizin efendisi olmanın yollarını öğrenme şansı sunuyor. 'Orman Banyosu' etkinliği, stresle başa çıkmak ve içsel huzuru bulmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat.Doğanın huzur verici atmosferinde İlker Çağlayan ile gerçekleşen Orman Banyosu etkinliği, katılımcılara içsel denge ve dinginlik sunan unutulmaz bir deneyim yaşattı. Belgrad Ormanı'nda gerçekleşen etkinlik, Prof. Dr. Uğur Batı'nın katılımcılarla gerçekleştirdiği özel bir söyleşiyle taçlandırıldı. Etkinliğe özel konuk olarak Mandıra Filozofu filmi başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı da katıldı. Katılımcılar, etkinlik boyunca gerçekleştirilen mindfulness, meditasyon, nefes ve topraklanma çalışmalarıyla doğayla bütünleşme fırsatı yakaladılar. Orman Banyosu etkinliği, katılımcılara içsel huzur ve dengeyi keşfetme şansı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşattı.