Bursa'da şafak vakti dev operasyon: Bin polis katıldı!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik gibi farklı suçlardan firari 106 şüphelinin adresleri teknik ve fiziki takiple tespit edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.​​​​​​​Dron destekli 200 ekipteki bin polis, 135 adrese yapılan baskınlarda 106 zanlıyı yakaladı.Operasyon görüntüleri basınla paylaşıldı.