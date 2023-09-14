Mersin'de 'günlük kiralık ev' operasyonu

Mersin'de, polis, günlük kiralık ev ve tesislere yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 17 kişiyi yakaladı. Mevzuata aykırı hareket eden tesislere 149 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçmenlerle mücadele edilmesi, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması çalışmaları kapsamında günübirlik kiralanan evler ve tesislere yönelik operasyon düzenledi.Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda, 29 ekip ve 200 polisin katılımıyla Mersin merkezdeki 30 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 130 ev denetlendi. Denetimlerde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 17 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden tesislere ise 149 bin 200 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.