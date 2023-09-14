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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Netanyahu ABD'de görüşecek

Temmuz ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle iptal edilen Türkiye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir davet bekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunacak Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek.

Ekleme: 14.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Netanyahu ABD'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemde diplomasi trafiğine hızlı başladı.

Uluslararası düzeyde görüşmeler kapsamında geçtiğimiz hafta Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Erdoğan'ın yeni adresi ABD... Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78'inci Genel Kurul için 17-21 Eylül arası ABD'de olacak.

Cumhurbaşkanı burada gerek liderler gerekse küresel kurumların yöneticileri ve iş insanları ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı ABD'de Netanyahu ile görüşecek

Bu kapsamda İsrail yetkililerinin ABD basınına verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de burada görüşecek.

Netanyahu, 6. kez başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra giriştiği yargı reformları nedeniyle büyük tepkiyle karşılaşmış ve huzursuz günler yaşamıştı.

Bu süreçte temmuz ayında Türkiye'ye ziyareti duyurulan Netanyahu, kalp rahatsızlığı geçirdi.

Kalp pili takılan İsrailli lider, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye ve dolaylı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan olan görüşmesini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda
Hala Türkiye'den davet bekliyor

Netanyahu, bu sağlık probleminin neden olduğu engelden sonra Erdoğan ile görüşme konusunda hala hevesli.

İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hala randevu ve Türkiye daveti bekliyor.
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