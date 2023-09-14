Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile il genelinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 şüpheli ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli düzenlenen şafak baskınında yakalandı.Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin işlemleri devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.