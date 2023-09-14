5 ilde Bylock operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 11 şüphelinin FETÖ'nün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenelenen operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.