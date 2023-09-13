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İstanbul'da 5 araç birbirine girdi

İstanbul'da D-100 Kara Yolu, Kartal mevkiinde bir araca yardım etmek için duran 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 13.09.2023 - 09:13 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 5 araç birbirine girdiİstanbul'da D-100 Kara Yolu Kartal mevkiinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

34 LJ 5276 Toyota marka araç ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 LJ 5276 plakalı aracın sol arka lastiği yerinden çıktı.

Kazayı gören 34 FBF 96 Volkswagen marka araç sürücüsü yardım etmek için durdu.

Yardım etmek için sol şeritteki araca çarptılar

Reflektörleri olmadığı için yine aynı yönden hızlı bir şekilde, makas atarak gelen plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen BMW marka araç ile araç onu takip eden Volvo marka araç daha önce kaza yapmış olan iki araca ve onlara yardım etmek için yolun sol şeridinde duran araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Volvo marka araç sağ refüjlere çarparak durabildi.

Aracın motor kısmı yandı

BMW marka araç ise sol şeritteki çarptığı aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada Volvo marka aracın motor kısmı yanmaya başladı.

1 sürücü yaralandı

Yoldan geçen bir kurye yanan aracı söndürdü. Kazada Volvo marka aracın sürücüsü Batuhan G. hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine, polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunu trafiğe kapatırken olayla ilgili inceleme başlattı.

'Bayağı her araca vurdu'

Kaza yapan Volvo sürücüsüne yardım eden kurye Eray Akyurt, şöyle dedi:

Olay şu şekilde gerçekleşti. Ben yan yoldan geliyordum burada bir kaza olduğunu gördüm. Hemşireyim ama ek iş yapıyorum, şu anda bu kaza önüme geldi. Beyaz Corolla araç yoldaydı, diğer şeritte de bir araç vardı. Reflektörleri yoktu. Sonra siyah bir BMW geldi ve ne olduysa ondan sonra oldu. Bayağı her araca vurdu. Volvo bariyerlere vurdu. Ben de zor kendimi kurtardım.
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