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Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.184,04 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile inşaat oldu.

Ekleme: 13.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul yükselişle açıldı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,14 puan artışla ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.184,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile inşaat oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 8.159,90 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.


Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktaran analistler, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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