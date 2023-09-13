Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Milli Mücadelemizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum.'