Kilis’te terör operasyonu: 4 tutuklu

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak kent genelinde operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alınırken 4'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.