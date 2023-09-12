Kilis’te terör operasyonu: 4 tutuklu
Kilis’te eylem hazırlığında olan DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 12 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak kent genelinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alınırken 4'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.