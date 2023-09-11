YKS'de ek tercih süreci başladı

ÖSYM yayımladığı duyuruyla YKS ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu. "2023 Ek Yerleştirme Kılavuzu" ile boş kontenjanlar paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklamada; "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM yayımladığı duyuruyla YKS ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu. "2023 Ek Yerleştirme Kılavuzu" ile boş kontenjanlar paylaşıldı.Yapılan yazılı açıklamada; "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır." denildi.Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.