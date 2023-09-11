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Teknede acı olay: Akıma kapılıp öldü!

Güzelbahçe ilçesinde teknede temizlik sırasında jeneratördeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Tuna Güzey (44) öldü... Onu kurtarmak isteyen tekne sahibi Ferhat Ketenci (45) ise ağır yaralandı.

Ekleme: 11.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Teknede acı olay: Akıma kapılıp öldü!Acı olay, dün saat 14.00 sıralarında Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Teknedeki temizlik sırasında Tuna Güzey, jeneratördeki elektrik kaçağından akıma kapıldı.

Güzey'i kurtarmak isteyen tekne sahibi Ferhat Ketenci de akıma kapıldı. Barınaktaki diğer teknedekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Güzey ve Ketenci'yi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuna Güzey, kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ferhat Ketenci'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tuna Güzey'in teknede misafir olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı...

Teknede acı olay: Akıma kapılıp öldü!

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