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Okullar açıldı: İstanbul'da trafik çilesi başladı

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Saat 08.10 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

Ekleme: 11.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:44 / Editör: Ozge Selin
Okullar açıldı: İstanbul'da trafik çilesi başladıÜç aylık yaz tatili sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için ilk ders zili bugün çalacak.

Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Yoğunluk yüzde 60'lara ulaştı

Yaz tatilinde yüzde 30'lara düşen trafik yoğunluğu okulun ilk günü saat 08.10 itibariyle yüzde 60 olarak ölçüldü.

Okullar açıldı: İstanbul'da trafik çilesi başladı










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Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor
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