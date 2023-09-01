Marmaris’te dev sahte içki operasyonu!
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından iki depoya yapılan baskın sonucunda bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Takipler sonucunda iki ayrı depo tespit edildi. Depolara yapılan operasyonlarda toplam bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.