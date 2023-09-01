Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var

Genel seçimlerde büyük hezimete uğrayan muhalefet, vatandaşa hayal satmaya devam ediyor..Kaosların bitmediği CHP'de her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor..Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifası istenirke, CHP lideri ısrarla yerel seçimi işaret etti.CHP'li kurmaylar tarafından hemen hemen her gün yapılan açıklamalarda tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yine kazanacağız söylemleri gelmeye başladı.Son olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yaparak "Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz!" dedi.Öztrak'ın bu çıkışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.Şu sıralar yerel seçim hazırlıklarına başlayan Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara’da bir akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilginin muhalefet cephesinde ve seçmende yarattığı mutsuzluk ve umutsuzluk için “Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım” diyen Kılıçdaroğlu iddialı konuştu:“Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz”