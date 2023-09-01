  • USD: 26,67 - 26,71
  • EURO: 29,02 - 29,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Konya'nın iyi bir adayla CHP'ye kazandırılabileceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var
Ekleme: 1.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 1.09.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var
Genel seçimlerde büyük hezimete uğrayan muhalefet, vatandaşa hayal satmaya devam ediyor..

Kaosların bitmediği CHP'de her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor..

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifası istenirke, CHP lideri ısrarla yerel seçimi işaret etti.

CHP'li kurmaylar tarafından hemen hemen her gün yapılan açıklamalarda tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yine kazanacağız söylemleri gelmeye başladı.

Son olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yaparak "Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz!" dedi.

Öztrak'ın bu çıkışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

Konya soruldu

Şu sıralar yerel seçim hazırlıklarına başlayan Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara’da bir akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.

"Alınmayacak yer değil, iyi bir aday bulursak başarabiliriz"

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilginin muhalefet cephesinde ve seçmende yarattığı mutsuzluk ve umutsuzluk için “Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım” diyen Kılıçdaroğlu iddialı konuştu:

“Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz”
Kılıçdaroğlu'nan HDP'ye yeşil ışık: İlişkileri tamamen koparmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı
Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler…
Rusya’dan flaş saldırı açıklaması! ‘Hepsi imha edildi’
MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz...
Yunanistan'daki orman yangınında 14. gün: Havadan müdahalede zorlanılıyor
Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
Başkan Erdoğan duyurdu! Deprem bölgesindeki balıkçılara 60 bin TL destek
Başkan Erdoğan: Savunma sanayii alanında yüzde 80 yerli ve milli orana sahibiz
Osman Gökçek TEKNOFEST’ten Kılıçdaroğlu’na seslendi! “Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez”
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li Ali Mahir Başarır bu sefer de vatandaşı hedef aldı! 'Yoksulluk ahlaksızlığın sebebidir!'
BAE ile ekonomik ilişkilerde yeni dönem başlıyor: Dev anlaşma yürürlüğe giriyor! Türkiye Körfez'in en büyük ticaret partneri
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu...
Fondaş Halk TV’de İstiklal Marşı’na saygısızlık: 3 ayda bir kutlayıp dinlemek lüzumsuz!
Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
9 yıllık kabus! Evlerini kanalizyon suyu basan vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi…
Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor