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İşçileri taşıyan servis devrildi: 25 işçi yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildi. Korkutan kazada 25 işçi yaralandı.

Ekleme: 9.08.2023 - 09:59 Güncelleme: 9.08.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
İşçileri taşıyan servis devrildi: 25 işçi yaralı
Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı 45 J 6541 plakalı servis midibüsü devrildi. Kazada Çakır ile 24 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YOL KAPANDI

Kaza nedeniyle Ankara -İzmir kara yolunda bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis soruşturma başlattı.

İşçileri taşıyan servis devrildi: 25 işçi yaralı
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