Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan 50 personel ile müdahale ediliyor.

Defne'ye bağlı Ballıöz Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine orman müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede hem havadan hem de karadan müdahale başladı.Yangını söndürmek için 8 tane arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale ediliyor.