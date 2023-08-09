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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 7.423,11 puandan başladı.

Ekleme: 9.08.2023 - 10:07 Güncelleme: 9.08.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,91 puan artışla ve yüzde 0,15 değer kazanarak 7.423,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile ulaştırma oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 7.412,90 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.504,38 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 ve 7.750 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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