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Müjde! Bu hafta yağış geliyor

Türkiye’de sıcak havanın etkisinin bu hafta kısmen azalması ve başta Marmara ile Karadeniz’deki iller olmak üzere bazı kentlerde yağış bekleniyor.

Ekleme: 7.08.2023 - 08:44 Güncelleme: 7.08.2023 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Müjde! Bu hafta yağış geliyor
İstanbul'da perşembe günü sağanak yağış gerçekleşeceği ve sıcaklıkların 30 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Trakya'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının İstanbul'da en yüksek 34, Ankara'da 38, İzmir'de 33 derece olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç diğer bölgelerde de sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

Yağış cuma günü Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda etkisini sürdürürken Ankara'da da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 35°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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