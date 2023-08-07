Müjde! Bu hafta yağış geliyor

İstanbul'da perşembe günü sağanak yağış gerçekleşeceği ve sıcaklıkların 30 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.Trakya'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının İstanbul'da en yüksek 34, Ankara'da 38, İzmir'de 33 derece olacağı öngörülüyor.Çarşamba günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç diğer bölgelerde de sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.Yağış cuma günü Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda etkisini sürdürürken Ankara'da da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)KIRKLARELİ °C, 34°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 34°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 34°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CAz bulutluSAMSUN °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 35°CAz bulutluTRABZON °C, 31°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 31°CParçalı bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık