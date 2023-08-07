Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yaz mevsimiyle birlikte orman yangınlarında da artış yaşandı.
Son olarak Çanakkale'nin Dişbudak köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son olarak Çanakkale'nin Dişbudak köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.