Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaz mevsimiyle birlikte orman yangınlarında da artış yaşandı.Son olarak Çanakkale'nin Dişbudak köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi.Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.