Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kırsal Karakavak Mahallesi sınırındaki tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.Alevlere ilk müdahale 11 dakikada yapıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 82 personel ile karadan müdahale başlatıldı.