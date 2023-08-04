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Mimar A. Ozan Özdemir kimdir?

Yürüdüğümüz yollarda karşımıza çıkan her yapının, girdiğimiz her mekanın ardında bir mimarın adı oluyor. A. Ozan Özdemir de bu mimarlardan bir tanesi. Peki A. Ozan Özdemir kimdir, projeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Ekleme: 4.08.2023 - 10:29 Güncelleme: 4.08.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Mimar A. Ozan Özdemir kimdir?
Plania Mimarlığın kurucusu olan 28 yaşındaki Mimar A. Ozan Özdemir, birçok mimari projeye imza atmış ve çeşitli girişim projelerini piyasaya sürmüş cesur ve başarılı bir girişimcidir.

A.Ozan Özdemir'in mimarlık mesleğini seçmesindeki en büyük etken; küçüklüğünden beri yaptığı gezilerde gördüğü, göz alıcı yapıların tasarımcıları gibi fark yaratan yapılar ve eserler üretme arzusudur. Bugün nasıl ki Selimiye Camiini gördüğümüzde Mimar Sinan akla geliyor ise şüphesiz ki bugün mimar olan birçok insanın da proje tasarım süreçlerinde motivasyonlarının büyük bölümünü bu istek oluşturmaktadır.

Mimar A. Ozan Özdemir kimdir?

2018 yılında Mimarlık ve tasarım fakültesini bitiren A. Ozan Özdemir, kısa bir dönem özel sektörde çalıştıktan sonra, cesur davranıp kendi işini kurmaya karar vermiştir ve Planiarc Mimarlık ve Mobilya firması adı altında ‘Hayal Kahvesi Bahçeşehir', ‘Favaka Suadiye' gibi imza projelerin yanında yurt içi ve yurt dışında birçok ev, ofis, güzellik merkezi, kafe ve mağaza tasarımına imza atmıştır.

Mimar A. Ozan Özdemir kimdir?

İstanbul merkezli olmak üzere birçok ilde yaptığı projelerle adından söz ettiren başarılı mimar, kurduğu dinamik ekip ile mimari, iç mimari, dekorasyon alanlarında hizmet vermektedir.

Mimar A. Ozan Özdemir kimdir?

Ayrıca yenilikçi fikirleriyle de birçok girişim denemesi olan A. Ozan Özdemir, pandemi döneminde Plania isimli kendin yap hobi projelerine hammadde tedariği sağlayan e-ticaret sistemini kurmuştur ve yürütmeye devam etmektedir.


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