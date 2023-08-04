Firari hackerlar operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, geçmişte işledikleri "Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık" suçlarından tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve "Firari" olarak aranan Hackerlara yönelik operasyon düzenledi. İki yıl altı aydan 13 yıl 30 ay 16 güne kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve yakalanmamak için sürekli olarak adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 24 Hacker yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 24 Hacker da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.