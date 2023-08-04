  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yıkılan bazı binaların yerine ise devlet desteğiyle TOKİ binaları yapılmaya başlandı.

Ekleme: 4.08.2023 - 12:55 Güncelleme: 4.08.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremin izlerini silmek için yapılan çalışmalar sürüyor.

Hasar alan iller arasında yer alan Elazığ'da ise hasarlı binaların yıkım çalışması da devam ediyor.

Bu çerçevede kent genelinde ağır hasar alan binaların bir an önce yıkılması için çevre güvenliğini alan firmalar, çalışmalarını sürdürüyor.

Hasarlı binalar yıkılıyor, TOKİ konutları yükseliyor
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Uğur Coşkun, “Merkezde birçok mahallede yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı rahata erdirmek. Elazığlı vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz. Vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmasını diliyoruz. Makinelerimiz sürekli çalışıyor. Meşakkatli bir süreç vatandaşlarımız tozdan dolayı stresli olabiliyor bir de sıcaklıklar etkileyince işler biraz zorlaşıyor.

Biz vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Ağır hasarlı binalarla alakalı ülkemizde genel bir sıkıntı var. Ağır hasarlı binaların olması, yeni binaların birden bire sayılarının düşmesi kötü oldu. 11 tane şehirde bulunan ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılması gerekiyor. Burada birçok bina yıkıldı. Bu kira fiyatlarını ister istemez etkiledi.

İnşaat sektörü arza ve talebe yetişemeyecek hale geldi. Yıkılan binaların yerine devletimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek TOKİ konutlarını yapmaya başladılar. TOKİ konutları bittikten sonra kira fiyatlarının daha hızlı bir şekilde dengeyi bulacağını düşünüyoruz” dedi.
PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor