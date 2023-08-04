Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremin izlerini silmek için yapılan çalışmalar sürüyor.Hasar alan iller arasında yer alan Elazığ'da ise hasarlı binaların yıkım çalışması da devam ediyor.Bu çerçevede kent genelinde ağır hasar alan binaların bir an önce yıkılması için çevre güvenliğini alan firmalar, çalışmalarını sürdürüyor.6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Uğur Coşkun, “Merkezde birçok mahallede yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı rahata erdirmek. Elazığlı vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz. Vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmasını diliyoruz. Makinelerimiz sürekli çalışıyor. Meşakkatli bir süreç vatandaşlarımız tozdan dolayı stresli olabiliyor bir de sıcaklıklar etkileyince işler biraz zorlaşıyor.Biz vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Ağır hasarlı binalarla alakalı ülkemizde genel bir sıkıntı var. Ağır hasarlı binaların olması, yeni binaların birden bire sayılarının düşmesi kötü oldu. 11 tane şehirde bulunan ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılması gerekiyor. Burada birçok bina yıkıldı. Bu kira fiyatlarını ister istemez etkiledi.İnşaat sektörü arza ve talebe yetişemeyecek hale geldi. Yıkılan binaların yerine devletimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek TOKİ konutlarını yapmaya başladılar. TOKİ konutları bittikten sonra kira fiyatlarının daha hızlı bir şekilde dengeyi bulacağını düşünüyoruz” dedi.